Росіяни з 37-ї мотострілецької бригади вже не повернуться з України: залишився лиш металолом

Окупаційні війська прибувають в Україну, але шанс повернутися додому живими мають далеко не всі. Адже росіяни отримують гідну відсіч від наших захисників.

Так сталося і з військовими 37-ї окремої мотострілецької бригади росіян. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Росіяни залишили по собі обгорілу техніку

Ця бригада – один із підрозділів східного військового округу Росії, дислокується у Бурятії. Її солдати й раніше брали участь у агресії проти України. У 2015 році – у боях під Дебальцевим, тоді ж діяли у районі Горлівки та Єнакієвого.

"Приїхали в Україну і не поїхали", – написав у своєму твітері Геращенко. Свій допис він проілюстрував кадрами знищених окупантів та їхньої військової техніки. Вони більше не зможуть атакувати українські міста, наших воїнів та мирних мешканців.



Знищена російська техніка / Фото з телеграм-каналу Геращенка

Зеленський дав шанс російським військовим

У ніч проти 15 березня український президент звернувся до росіян, які вже приїхали воювати проти України, і яких лише збираються сюди перекинути. Він запропонував їм здатися й отримати шанс вижити. "Ми будемо поводитися з вами, як і належить з людьми. Гідно. Так, як з вами не поводилися у вашій армії. І як ваша армія не поводиться з нашою", – підкреслив політик.

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