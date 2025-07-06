Били КАБом, ракетою та дронами: росіяни масовано атакували частину Сумщини

З ночі 6 липня російські війська атакують Битицький старостинський округ на Сумщині. Під ударом опинився житловий сектор, там виникла пожежа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

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Які наслідки ударів по Сумщині

У Сумській ОВА розповіли, що вночі російські військові вдарили КАБом по території села, а зранку – ракетою. Вдень ворог продовжив атаки та застосував ударні дрони.

Унаслідок влучань БпЛА в житловому секторі спалахнула пожежа.

Наразі з'ясовуємо наслідки – чи є пошкодження та постраждалі. Загроза повторних атак зберігається,

– йдеться в повідомленні.

В ОВА наголосили, що Росія свідомо тероризує прикордонні громади. Наразі місцева влада робить все можливе для безпеки людей і подолання наслідків.

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Згодом в.о. міського голови Сум Артем Кобзар показав наслідки влучання БпЛА по Битицькому старостату. За його словами, наразі на місці працюють усі відповідні служби.

Росіяни продовжують обстріли Сумщини / Фото: Сумська міськрада