Били КАБом, ракетою та дронами: росіяни масовано атакували частину Сумщини
- Російські війська атакують Битицький старостинський округ на Сумщині, внаслідок чого виникла пожежа в житловому секторі.
- Окупанти використовували КАБи, ракети та ударні дрони, місцева влада працює над подоланням наслідків.
З ночі 6 липня російські війська атакують Битицький старостинський округ на Сумщині. Під ударом опинився житловий сектор, там виникла пожежа.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.
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Які наслідки ударів по Сумщині
У Сумській ОВА розповіли, що вночі російські військові вдарили КАБом по території села, а зранку – ракетою. Вдень ворог продовжив атаки та застосував ударні дрони.
Унаслідок влучань БпЛА в житловому секторі спалахнула пожежа.
Наразі з'ясовуємо наслідки – чи є пошкодження та постраждалі. Загроза повторних атак зберігається,
– йдеться в повідомленні.
В ОВА наголосили, що Росія свідомо тероризує прикордонні громади. Наразі місцева влада робить все можливе для безпеки людей і подолання наслідків.
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Згодом в.о. міського голови Сум Артем Кобзар показав наслідки влучання БпЛА по Битицькому старостату. За його словами, наразі на місці працюють усі відповідні служби.