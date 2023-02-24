В авральному порядку фабрикують відеоролики: на окупованих територіях активізувалася пропаганда

На тимчасово окупованих територіях України росіяни активізували роботу пропагандистів. Вони знімають об'єкти, які напередодні обстріляли самі ж загарбники, аби дискредитувати українські Сили оборони.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Професійні пропагандисти на тимчасово окуповані території прибувають під виглядом журналістів центральних телеканалів.

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Що задумали пропагандисти

Пропагандисти прибули на "зйомки" в основному в Каховський та Голопристанський райони Херсонської області, як зараз під тимчасовою російською окупацією. Виробники фейків створювали пропагандистські ролики на цивільних об'єктах, школах, лікарнях, які напередодні їх прибуття обстріляли самі ж окупанти.

Крім того, окремою темою російських фейкових відеороликів було намагання показати начебто масову підтримку місцевими школярами символів російської державності та дій окупантів. Зокрема, пропагандисти фільмували колективне співання школярами гімну Росії та виготовлення дитячих листівок-подарунків російським військовослужбовцям, у яких висловлювалась подяка за звільнення та возз’єднання з Росією,

– зазначила Маляр.

Заступниця міністра оборони пояснила, що створенням цих сюжетів, пропагандисти створювали потрібний для диктатора інформаційний фон напередодні його виступу перед федеральними зборами 21 лютого.

Російська пропаганда і "напад на Придністров'я"

Більшість того, що поширює російська пропаганда, виглядає для нас дивно і смішно, однак, на жаль, чимала авдиторія споживає увесь цей продукт з жалюгідними примітивними фейками та постановами.

Та напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росія взялася за нові фейки. Увечері 23 лютого російське міноборони заявило про нібито готовність українських військ до вторгнення на територію Придністров'я. Уночі з'являлися фейки про те, що нібито от-от ЗСУ почнуть наступ, але, очікувано, нічого не трапилося. Станом на 12:50 24 лютого пропагандисти навіть не згадують про "загрозу" наступу України на Придністров'я. Вочевидь, у Москві готують пояснення того, чому нічого не відбулося.