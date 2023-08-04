Росіяни кошмарять Україну польотами МіГ-31К: у Повітряних силах пояснили ціль ворога

Останніми днями росіяни активізувалися, підіймаючи ракетоносії "Кинджалів" МіГ-31К. Під час їхнього зльоту по всій Україні лунає повітряна тривога. У Повітряних силах пояснили, чому цих польотів стало більше.

В ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спробував пролити світло на це питання. Він пояснив, для чого росіяни почали частіше підіймати МіГ-31К у повітря, передає 24 Канал.

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Ворог продовжує тримати у напрузі

Це перший момент, на який звернув увагу Юрій Ігнат. За його словами, мета цих вильотів – тримати Україну у напрузі.

Усі ж розуміють, повітряна тривога – треба йти в укриття. Вся Україна – "червона". Мається на увазі, на карті. І таким чином противник деморалізує населення, зрештою економіка на це реагує деяким чином,

– зазначив він.

Крім того, росіяни таким чином здійснюють тренування пілотів. Повітряне судно злітає, набирає відповідну висоту, з якої мають здійснювати пуск. Пілоти проводять імітаційні пуски та повертаються на базу.

Юрій Ігнат зауважив, що раніше окупанти здійснювали такі польоти на півтори години. МіГ-31К літали у повітрі доти, поки у них не закінчиться паливо.

Тепер ці польоти скоротили до пів години. За цей час російські пілоти здійснюють маневр, про який розповів Ігнат. І після цього сідають.

Водночас слід розуміти, що далеко не всі польоти на МіГ-31К – тренувальні. Під час останньої масованої ракетної атаки росіяни запустили відразу 4 "Кинджали".

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