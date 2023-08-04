Росіяни кошмарять Україну польотами МіГ-31К: у Повітряних силах пояснили ціль ворога
Останніми днями росіяни активізувалися, підіймаючи ракетоносії "Кинджалів" МіГ-31К. Під час їхнього зльоту по всій Україні лунає повітряна тривога. У Повітряних силах пояснили, чому цих польотів стало більше.
В ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спробував пролити світло на це питання. Він пояснив, для чого росіяни почали частіше підіймати МіГ-31К у повітря, передає 24 Канал.
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Ворог продовжує тримати у напрузі
Це перший момент, на який звернув увагу Юрій Ігнат. За його словами, мета цих вильотів – тримати Україну у напрузі.
Усі ж розуміють, повітряна тривога – треба йти в укриття. Вся Україна – "червона". Мається на увазі, на карті. І таким чином противник деморалізує населення, зрештою економіка на це реагує деяким чином,
– зазначив він.
Крім того, росіяни таким чином здійснюють тренування пілотів. Повітряне судно злітає, набирає відповідну висоту, з якої мають здійснювати пуск. Пілоти проводять імітаційні пуски та повертаються на базу.
Юрій Ігнат зауважив, що раніше окупанти здійснювали такі польоти на півтори години. МіГ-31К літали у повітрі доти, поки у них не закінчиться паливо.
Тепер ці польоти скоротили до пів години. За цей час російські пілоти здійснюють маневр, про який розповів Ігнат. І після цього сідають.
Водночас слід розуміти, що далеко не всі польоти на МіГ-31К – тренувальні. Під час останньої масованої ракетної атаки росіяни запустили відразу 4 "Кинджали".
Ворог випустив кілька десятків крилатих ракет
- Масовану ракетну атаку ворог здійснив 26 липня. У першій половині дня окупанти випустили "Калібри". Три крилаті ракети вдалося збити.
- А вже близько 17:00 ворог випустив 36 ракет Х-101/Х-555 з восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
- Також ворог близько 19:00 підняв у небо винищувачі МіГ-31К. Вони випустили відразу 4 "Кинджали" у напрямку Хмельницької області. Моніторингові канали пишуть, що 2 аеробалістичні ракети вдалося збити.
- Що стосується Х-101/Х-555, то Повітряним силам вдалося збити 33 ці крилаті ракети, випущені з Каспійського моря.