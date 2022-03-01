Росіяни активно шукають своїх рідних через гарячу лінію Міноборони "Повернися живим з України"

Міністерство оборони відкрило гарячу лінію для матерів, батьків, дружин російських окупантів, яких відправили воювати в Україну. На лінії “Повернися живим з України” активно шукають рідних серед військових РФ.

Росіяни задумуються, де зникли їхні чоловіки чи сини, якого Володимир Путін відіслав в Україні.

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Адже в мережі вони часто бачать фото загиблих і відео полонених окупантів.

Масове поширення в мережі інформації, фото загиблих і відео полонених примушує росіянок задуматися, де зник їхній чоловік або син, якого Путін відіслав в Україну. Ми з вами доклали зусиль, щоб ця інформація розповсюдилась,

– йдеться у повідомленні.

І гаряча лінія Міноборони дуже допомагає у пошуках, тому вона користується популярніст.ю у Росії.



Росіяни активно шукають своїх рідних / Скріншот

Додамо, що на цій гарячій лінії можна запитати про таке:

чи живі ваші рідні;

чи взяли їх у полон;

чи є поранення;

з'ясувати, коли і як можна забрати тіло вашого загиблого родича.

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