Росіяни зібралися нівелювати літні успіхи ЗСУ біля Токмака: чи вдасться їм це

На Авдіївському напрямку, судячи зі всього, противник проводить перегрупування своїх передових підрозділів. Протягом лише однією доби він здійснив 8 спроб атакувати на різних напрямках та на різних ділянках.

На Авдіївському напрямку для росіян все сумно

Усі атаки здійснювались дрібними штурмовими групами без підтримки чи застосування бронетехніки. Атакуючі та штурмові дії проводились, як при підтримці артилерійсько-мінометного вогню, так і без нього.

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У ході атак противник вів інтенсивний вогонь з піхотного озброєння, намагаючись інтенсивним вогнем підтримати свої штурмові групи. У результаті, досягнути якогось помітного просування росіянам так і не вдалося. Хоча в районі "промзони" та Новобахмутівки на момент написання огляду бої ще тривали.

Підрозділам 15-ї "миротворчої" окремої мотострілецької бригади противника, очевидно, так і не вдалося поки що вклинитись на територію Авдіївського коксохіму. Так само як 114-ї та 21-ї ОМСБр повністю взяти під контроль Степове. Наразі противник закріпився у лісосмугах (точніше в тому, що від них залишилось) по обох боках залізниці, яка веде на північ. Його спроби просунутись через Степове далі, на Бердичі, поки що – безрезультатні.

Українські війська, судячи зі всього, продовжують контролювати так звану "позицію Зеніт", що суттєво заважає противнику просуватись у напрямку "Царської охоти" і з боку Опитного у напрямку західної околиці Авдіївки. Ймовірно, протягом найближчого часу противник атакує ці позиції з боку Спартака та Опитного, щоб витіснити передові підрозділи ЗСУ з цієї позиції північніше.

Попри той факт, що противник вів у бій у напрямках Водяне – Первомайське та Піски – Первомайське на додаток до вже достатньо порепаних підрозділів 9-ї ОМСБр, доукомплектовані підрозділи 74-ї та 35-ї ОМСБр 41-ї загальновійськової армії просунутись далі Ізмайлівського та Кірша йому не вдалося.

У ворога є успіхи біля Токмака

Розширити своє вклинення в районі Ясіновського провулку та "Виноградники" (так звана Авдіївська "промзона") на північ та на захід противнику поки також не вдається. Очевидно, закріплюється на зайнятих позиціях.

На Токмацькому напрямку противнику протягом минулих 2 – 3-х діб вдалося частково відновити положення по першій позиції свого головного рубежу оборони. Це відбулося завдяки інтенсивним атакам сил 76-ї та 7-ї десантно-штурмових дивізій.

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Передові підрозділи ЗСУ відійшли з першої позиції головного рубежу оборони противника західніше села Вербове, а також з району північніше нього.

На цей час передові підрозділи ЗСУ продовжують утримувати лише невелику ділянку першої позиції головного рубежу оборони росіян на північний захід від Вербового. По суті, противнику вдалося майже повністю ліквідувати вклинення передових підрозділів ЗСУ у першу позицію свого головного рубежу оборони на Токмацькому напрямку.

На додаток противник має певні успіхи й західніше Роботиного та північніше Копані, що взагалі може привести до відходу українських військ від Новопрокопівки та Вербового.

По суті, російські війська зараз на Токмацькому напрямку намагаються повністю нівелювати результати літньо-осіннього наступу ЗСУ на цьому напрямку. Судячи з динаміки розвитку ситуації на тактичному рівні – їм це поступово вдається.

Причому, у резерві управління військ "Запоріжжя" у командування противника ще є щонайменше до 4-х МСП (нехай навіть у процесі "відновлення") для "нарощування зусиль". Тому мене зовсім не здивує, якщо ЗСУ в результаті відійдуть на рубіж Новоданилівка – Мала Токмачка.

Передові підрозділи противника зараз перебувають від західної околиці Роботиного на відстані трохи більше як 2 кілометри й продовжують атакувати в цьому напрямку. Якщо їм вдасться просунутись по цьому напрямку ще бодай на 1 – 1,5 кілометра, ситуація на схід та південний-схід для ЗСУ різко погіршиться.

Чорноморський флот хизується двома ракетними катерами

Ну й на завершення коротка інформація з категорії "різне".

Очевидно, вороже командування УВ "Дніпро" вивело частково 205 ОМСБр 49-ї загальновійськової армії на відновлення (ймовірно, на територію окупованого Криму, північніше Джанкоя). Також з'явилась інформація, що в районі села Нова Маячка на цьому напрямку фіксують підрозділи 83-ї ОДШБр принаймні не менше одного десантно-штурмового батальйону.

Але ця інформація ще потребує уточнення, бо ще нещодавно цю бригаду активно використовували на Бахмутському напрямку. Цілком ймовірно, за цю бригаду наші інсайдери могли сприйняти якісь підрозділи зі складу 104-го десантно-штурмового полку, які також оперують в цьому районі.

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У пункті базування в Новоозерному (відстань від передових позицій ЗСУ на цьому напрямку 143 кілометри) противник продовжує утримувати 2 ракетних катери. За нашою класифікацією ракетних корветів проєкту 12411 – "Івановець" та "Буря". На останньому, до речі, встановлений зенітний ракетно-артилерійський комплекс "Палаш".

Наразі не зовсім зрозуміла ціль з якою командування Чорноморського флоту вже понад тиждень демонстративно тримає ці бойові кораблі у цілком робочій зоні берегових та повітряних засобів ураження українських сил. Очевидно, найближчим часом вони їх звідти спробують забрати або чимось прикрити.

Командування противника на Придніпровському напрямку веде активну розвідку тактичного та оперативно-тактичного тилу ЗСУ за допомогою розвідувальних БпЛА типу Supercam та "Мерлін". Частота та інтенсивність прольотів цих БпЛА противника за останній час суттєво зросла.

Основний район – дельта річки Дніпро за напрямками на село Дніпровське Херсонської області, Херсон, а також село Солончаки Миколаївської області. Ймовірно, ці ж БпЛА використовуються противником не тільки як засоби розвідки, ведення фото та відеозйомки "цікавих" для противника ділянок місцевості, а і як засоби коректування та наведення своїх дальнобійних засобів ураження на цьому напрямку.