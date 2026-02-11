Росіяни атакували дроном автомобіль медичної допомоги на Харківщині: попередньо, є загибла
- 11 лютого російські війська атакували дроном автомобіль медичної допомоги на Харківщині, внаслідок чого загинула одна людина, а інші зазнали травм.
- Інцидент стався на автодорозі Київ – Харків – Довжанський поблизу села Бригадирівка, наразі на місці працюють слідчо-оперативна група та правоохоронці.
У середу, 11 лютого, російські війська атакували дроном службовий автомобіль медичної допомоги на Харківщини. На жаль, внаслідок удару є загибла та постраждалі.
Про це повідомили в ДСНС України.
Які наслідки удару на Харківщині?
Атака сталася близько 13:00: ворожий безпілотний літальний апарат влучив у службовий автомобіль первинної медичної допомоги поблизу поблизу села Бригадирівка Ізюмського району.
Це сталося на автодорозі Київ – Харків – Довжанський.
Унаслідок удару транспортний засіб загорівся. У салоні перебувало п'ятеро осіб – медичні працівники та цивільні громадяни,
– повідомили рятувальники.
За даними ДСНС, одна жінка загинула на місці, решта зазнали травм різного ступеня тяжкості. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.
Ворожий дрон атакував автомобіль / Фото: ДСНС, Нацполіція
Наразі на місці атаки працює слідчо-оперативна група та профільні служби, а правоохоронці продовжують фіксацію воєнних злочинів, вчинених Росією проти цивільного населення Харківщини.
Ворог продовжує атаки: останні новини
10 лютого Харківську область атакували російські безпілотники, під ударом опинився житловий будинок у Богодухові. На жаль, цей ворожий обстріл забрав життя батька та трьох маленьких дітей.
Загиблий чоловік був демобілізованим військовим, який повернувся з фронту з ампутацією ноги. Вагітна мати родини отримала тяжкі поранення і перебуває під наглядом лікарів.
Під ударом також було Запоріжжя: там ворог атакував об'єкт інфраструктури. Через обстріл без електропостачання залишилися понад 11 тисяч абонентів.