Російський дрон атакував медиків на Сумщині під час евакуації пораненого

На Сумщині ворожий дрон вдарив по цивільних, які їхали мотоблоком. Коли на місце прибули медики для евакуації пораненого, ворог вдарив ще раз.

Внаслідок цього постраждали 2 медики. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

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Що відомо про ворожий удар по медиках на Сумщині?

У Сумській області ворожий дрон атакував команду медиків, які евакуювали пораненого у Стецьківському старостаті.

Йдеться про постраждалого чоловіка, який вижив після удару російського FPV-дрона по мотоблоку. Його брат, 57-річний чоловік, який їхав з ним, загинув.

Медики терміново виїхали на місце атаки, щоб евакуювати пораненого. Тоді росіяни вдарили дроном вже по бригаді екстреної медичної допомоги.

Постраждали двоє медиків, вони перебувають у лікарні.

Григоров зазначив, що Росія систематично атакує цивільні авто у районі прикордоння та порушує норми міжнародного гуманітарного права, завдаючи ударів ще й по медиках, які рятують життя.

Нагадаємо, орієнтовно о 13:57 13 липня у Повітряних силах ЗСУ повідомили про ворожий розвідувальний безпілотник на сході Сумської області. Там сповістили, що залучили відповідні засоби для збиття повітряної цілі противника. Вже о 14:08 з'явилися перші повідомлення про те, що у Сумах було гучно.