Не лише Київщина: російські ударні дрони вночі атакували ще 4 області

У ніч проти 25 липня російські окупанти випустили по Україні "Шахеди". Вони атакували Черкащину, Сумщину, Житомирщину та Полтавщину.

На щастя, обійшлось без постраждалих та жертв. Однак у деяких регіонах є кілька влучань дронів-камікадзе, інформує 24 Канал.

Важливо Київ вночі атакували "Шахедами": чи знищили ворожі цілі

Наслідки атаки на Черкащині

Ворог атакував Черкащину ударними БпЛА. Внаслідок цього є три влучання. Два дрони-камікадзе поцілили в поля, ще один – у порожній сільськогосподарський ангар.

На щастя, минулось без потерпілих і пожеж. Працюють оперативні групи,

– зазначив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Чи є влучання на Полтавщині

Як повідомив глава ОВА Дмитро Лунін, вночі ворог атакував Полтавщину. На території області наші сили ППО збили ворожий безпілотник.

"Дякуємо за чудову роботу! Віримо в ЗСУ! Слава Україні!" – наголосив глава регіону.

На Сумщині знищили дрон

В ОВА повідомили, що вночі над Сумщиною засобами ППО Сил оборони знищено БпЛА типу "Шахед".

Удар по Житомирщині

Окрім цього, ворог також вкотре атакував Житомирщину дронами-камікадзе. За попередньою інформацією внаслідок удару "Шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт. Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють.

Інформація щодо наявності жертв та масштабів пошкоджень уточнюється.

Росіяни атакували Київщину 25 липня: що відомо

Вночі 25 липня повітряна тривога у столиці тривала 3 години. Російський ворог застосував іранські баражуючі боєприпаси типу "Shahed".

Зазначалося, що це вже шоста атака дронів на столицю за цей місяць. На щастя, силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва.

За попередньою інформацією, у Києві обійшлося без жертв та руйнувань.

У КОВА розповіли, що тривога у Київській області тривала понад 3,5 години. Під час небезпеки в області працювала ППО. Усі повітряні цілі ворога були знищені. Наразі в області не зафіксовано влучань. Жертв та поранених немає.

За оперативними даними, факти падіння уламків у межах населених пунктів Київщини відсутні. В одній із громад через падіння уламків у полі сталося загоряння стерні та трав'яного настилу. Пожежа була ліквідована. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації можливих наслідків атаки.

Нагадаємо, що російські терористи вночі 13 липня також атакували Київ. Унаслідок цього уламки збитих "Шахедів" впали на житлові будинки. Відомо, що більшість "Шахедів" було збито в Києві та поблизу столиці.