Росіяни атакували Дніпро: є жертви, горять продуктові склади

Росіяни продовжують терор мирних міст. Вдень 2 вересня вони атакували Дніпро, під ворожим ударом опинилася цивільна інфраструктура.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Які наслідки атаки на Дніпро?

Згідно з оприлюдненою інформацією, на місці удару у Дніпрі почалася пожежа. За даними місцевої влади, на жаль, щонайменше 8 людей зазнали поранень. Трьох людей госпіталізовані у важкому стані. Стан решти медики оцінюють як середньої тяжкості. Ба більше, ще 2 людей загинули – чоловік і жінка.

Унаслідок атаки, пошкоджені продуктові склади торгівельної мережі. Там загорілися 2 легкові автівки. На місці працювали 17 рятувальників та 5 одиниць техніки ДСНС. Пожежу вдалося ліквідувати.

Наслідки атаки / Фото ДСНС

Нагадаємо, що від російських атак 2 вересня постраждали й інші міста. Зокрема, росіяни вдарили по університету в Києві під час занять. На щастя, усі студенти були в укритті.

Вночі окупанти били по Одесі. Там пошкоджено житловий будинок та міську інфраструктуру. Є 5 поранених, серед них – дитина.

У Херсоні росіяни вдарили по будівлі рятувальників та поліції. А через влучання на Харківщині без світла залишилися тисячі людей, також є поранені.