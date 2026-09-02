Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Які наслідки атаки на Дніпро
На місці удару у Дніпрі почалася пожежа.
На жаль, щонайменше 6 людей дістали поранення. Ще 1 чоловік загинув, його тіло деблокують з-під завалів.
Унаслідок атаки, пошкоджені продуктові склади торгівельної мережі.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Нагадаємо, що від російських атак 2 вересня постраждали й інші міста. Зокрема, росіяни вдарили по університету в Києві під час занять. На щастя, усі студенти були в укритті.
Вночі окупанти били по Одесі. Там пошкоджено житловий будинок та міську інфраструктуру. Є 5 поранених, серед них – дитина.
У Херсоні росіяни вдарили по будівлі рятувальників та поліції.
А через влучання на Харківщині без світла залишилися тисячі людей, також є поранені.