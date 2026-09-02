Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Які наслідки атаки на Дніпро

На місці удару у Дніпрі почалася пожежа.

На жаль, щонайменше 6 людей дістали поранення. Ще 1 чоловік загинув, його тіло деблокують з-під завалів.

Унаслідок атаки, пошкоджені продуктові склади торгівельної мережі.

Нагадаємо, що від російських атак 2 вересня постраждали й інші міста. Зокрема, росіяни вдарили по університету в Києві під час занять. На щастя, усі студенти були в укритті.

Вночі окупанти били по Одесі. Там пошкоджено житловий будинок та міську інфраструктуру. Є 5 поранених, серед них – дитина.

У Херсоні росіяни вдарили по будівлі рятувальників та поліції.

А через влучання на Харківщині без світла залишилися тисячі людей, також є поранені.

