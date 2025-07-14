Росіяни атакували Дніпропетровщину: є руйнування та щонайменше троє постраждалих

Росія невпинно атакує Україну. У ніч на 14 липня ворожі війська вкотре запустили безпілотники.

Під ударом опинилася Дніпропетровська область. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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Які наслідки атаки на Дніпропетровщину?

За даними очільника Дніпропетровської ОВА, 10 ворожих безпілотників збили оборонці неба. Проте у двох районах області є влучання.

Внаслідок російської атаки у Дніпровському районі постраждали троє людей, їх довелося госпіталізувати. Наразі дві 13-річні дівчинки перебувають у стані середньої тяжкості, 51-річний чоловік – у важкому.

Окрім цього, зайнялися 3 будинки, 2 гаражі, 4 господарські споруди та ліс, знищені 7 авто, ще 4 – пошкоджені. Натомість на Криворіжжі виникла пожежа, там понівечена інфраструктура.

Цього разу російська армія також атакувала FPV-дронами та артилерією Нікопольщину. Ворог бив по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах. На щастя, загиблих та поранених немає.

До слова, ввечері 13 липня ворог обстріляв і Полтавщину. Там пролунали вибухи. Внаслідок російської атаки в області пошкоджено три житлові будинки, одна людина отримала поранення.