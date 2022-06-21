Росіяни атакували інфраструктуру харківського метро: поранена людина

Російські окупанти 20 червня атакували Харків балістичними ракетами. Одна з них влучила по об'єкту Харківського метрополітену.

Деталі удару по Харкову

Ворожий снаряд влучив у місце, де були розташовані поїзди метро. Про це розповів начальник головного управління поліції Харківщини Володимир Тимошко.

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"Був завданий удар по інфраструктурі харківського метрополітену. У результаті чого було пошкоджено щонайменше 3 потяги. Внаслідок удару по інфраструктурі метрополітену є поранений. Це середній ступінь тяжкості. Будемо сподіватись, що загрози життю не буде,

– зазначив Тимошко.

Він вважає, що такі удари – це крик відчаю ворога. Росіяни сподіваються, що харків'яни почнуть панікувати і масово виїжджати з міста.

Зауважимо, що внаслідок обстрілу метро зранку 21 червня у Харкові зупинили рух на кількох станціях Салтівської лінії.

Додамо, що 20 червня своїми обстрілами росіяни також зруйнували у Харкові житлово-комунальний коледж університету міського господарства імені Бекетова. На щастя, постраждалих чи жертв внаслідок цього удару не було.

В обід 21 червня очевидці повідомили, що в Харкові знову лунають обстріли . Окупаційне військо накрило артилерійським вогнем промислову зону на сході міста. Там виникла пожежа. У деяких районах трапилися перебої зі світлом, водою та зв'язком.

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Харківський адвокат Олег Головков повідомив, що росіяни обстрілюють область снарядами з флешетами. Правозахисник опублікував фотодоказ та зазначив, що використання такої зброї у густонаселених регіонах є порушенням міжнародного права.

19 червня окупанти обстріляли Ізюмський район. Російський снаряд прилетів у водойму та вибухнув. У той час там купалися діти віком 13 та 14 років. Двоє неповнолітніх зазнали осколкових поранень. У якому вони стані – невідомо.

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни збирають сили для повторного наступу на Харків. Під час свого виступу на Global Policy Forum український лідер наголосив, що раніше наші військові деокупували область, однак агресор не здається, а знову будує криваві плани.

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