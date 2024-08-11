Росіяни атакували інфраструктуру в Сумському районі
11 серпня 2024, 20:13Читать новость на русском
Джерело:Сумська ОВА
Російські війська завдали ракетного удару по інфраструктурі Сумського району. На місці атаки працюють рятувальники.
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
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"Сьогодні, 11 серпня ворог здійснив ракетно-авіаційний удар по об'єктах інфраструктури Сумського району", – ідеться у повідомленні ОВА.
Зазначають, що на місці працюють всі необхідні служби. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Наслідки ворожої атаки уточнюють.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики у низці областей.