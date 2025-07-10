Росіяни атакували Київ "Шахедами": в місті пролунали вибухи

Російські війська атакували Київ "Шахедами" у ніч на 10 липня. В столиці пролунали вибухи.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи в Києві

Росія в черговий раз атакувала Київ у ніч на 10 липня. Тривогу через загрозу ударних БпЛА в столиці оголосили о 01:03. Вибухи в столиці пролунали вже за 15 хвилин.

У Києві чути вибухи,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що о 00:56 в Повітряних силах попереджали про кілька груп БпЛА на півночі та сході Київщини, які рухалися курсом на столицю.

Наразі відсутня будь-яка офіційна інформація щодо наслідків вибухів в Києві та їх причин.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, що раніше в Київській ОВА повідомили про роботу ППО на Київщині. Область атакували ворожі ударні БпЛА.