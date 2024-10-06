Окупанти вдарили FPV-дроном поруч з автобусною зупинкою в Куп’янську
Джерело:Поліція Харківської області
Зранку 6 жовтня російські війська завдали удару FPV-дроном поряд із автобусною зупинкою у Куп'янську на Харківщині. Поранень зазнали двоє місцевих жителів.
Внаслідок обстрілу також було пошкоджено приміщення магазину та автомобіль. Про російський удар розповіли в поліції Харківської області.
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Окупанти вдарили по Куп'янську на Харківщині
Російська окупаційна армія вдарила по Куп'янську близько 8:30 ранку. Правоохоронці розповіли, що окупанти атакували баражувальним боєприпасом типу FPV-дрон.
Осколкові поранення дістали двоє чоловіків 68 та 40 років. Останнього доставили до лікарні у Харкові,
– повідомили в поліції.
Зазначається, що на місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.
За даними Харківської обласної прокуратури, близько 13:20 окупанти знову вдарили по Куп'янську, цього разу – з артилерії. Внаслідок удару поранення отримав 54-річний чоловік.
Правоохоронці показали наслідки удару по Куп'янську / Фото: поліція Харківської області
До слова, в ніч на 6 жовтня окупанти також атакували Одещину "Шахедами" й балістичними ракетами. Внаслідок російського обстрілу пошкоджено суховантажне цивільне судно.