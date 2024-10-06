Окупанти вдарили FPV-дроном поруч з автобусною зупинкою в Куп’янську

Зранку 6 жовтня російські війська завдали удару FPV-дроном поряд із автобусною зупинкою у Куп'янську на Харківщині. Поранень зазнали двоє місцевих жителів.

Внаслідок обстрілу також було пошкоджено приміщення магазину та автомобіль. Про російський удар розповіли в поліції Харківської області.

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Окупанти вдарили по Куп'янську на Харківщині

Російська окупаційна армія вдарила по Куп'янську близько 8:30 ранку. Правоохоронці розповіли, що окупанти атакували баражувальним боєприпасом типу FPV-дрон.

Осколкові поранення дістали двоє чоловіків 68 та 40 років. Останнього доставили до лікарні у Харкові,

– повідомили в поліції.

Зазначається, що на місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За даними Харківської обласної прокуратури, близько 13:20 окупанти знову вдарили по Куп'янську, цього разу – з артилерії. Внаслідок удару поранення отримав 54-річний чоловік.

Правоохоронці показали наслідки удару по Куп'янську / Фото: поліція Харківської області

До слова, в ніч на 6 жовтня окупанти також атакували Одещину "Шахедами" й балістичними ракетами. Внаслідок російського обстрілу пошкоджено суховантажне цивільне судно.