Росіяни атакували Одещину безпілотниками: є жертва

Пізно ввечері 5 травня російські війська атакували безпілотниками Одеську область. Внаслідок ворожої атаки є жертва.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

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Російські дрони атакували Одещину

Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російського удару по Одеському району була пошкоджена низка об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки.

Також у деяких місцях спалахнули пожежі, які наразі оперативно ліквідовують рятувальники.

В одному з будинків знайдено тіло загиблої людини. Додаткова інформація щодо постраждалих уточнюється,

– зазначили в Одеській ОВА.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, повітряну тривогу на території Одеської області оголосили орієнтовно о 21:37. Тоді ж Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух декількох груп безпілотних літальних апаратів в акваторії Чорного моря, курсом на регіон.

Близько 21:53 жителі Одеси почули вибухи, українців закликали перебувати в безпечних місцях.