Росіяни атакували Одещину: внаслідок атаки повністю знищений дах будинку

Росія у понеділок, 17 серпня, знову здійснила атаку на цивільну інфраструктуру. Ворог завдав удару по житловому будинку в Одеській області.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Що відомо про атаку?

Внаслідок російської атаки вдень 17 серпня кілька будівель зазнали серйозних руйнувань. В одному приватному будинку повністю зруйнований дах, зайнялася пожежа. Окрім того, вибухова хвиля зачепила й сусідні оселі, завдавши їм пошкоджень.

Кіпер заявив, що інформація про постраждалих уточнюється.

На місці події вже працюють всі необхідні служби. Вони ліквідовують наслідки атаки.

Також у понеділок, 17 серпня, російські безпілотники масовано атакували шахту на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожого удару загинув працівник ДТЕК. Також відомо про постраждалого та суттєві пошкодження інфраструктури.