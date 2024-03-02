Росіяни атакували Одесу "Шахедами": кількість поранених різко зросла

У ніч проти 2 березня російські військові атакували дронами-камікадзе Одесу. Відомо, що внаслідок цього поранень зазнали мирні мешканці міста.

Першими деталями поділився глава ОВА Олег Кіпер. Він розповів, що внаслідок атаки поранень зазнали мирні мешканці Одеси.

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Серед поранених – дитина

В Одесі є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки через російську атаку ударними дронами,

– зазначив він.

Олег Кіпер додав, що станом на 01:55 відомо про чотирьох поранених. Серед них – дитина. Наразі інформація уточнюється. Відомо, що на місці працюють всі відповідні служби.

О 02:10 Олег Кіпер уточнив інформацію. Він зазначив, що відомо вже про сімох постраждалих. У трирічного хлопчика садна ніжки, його наглядають лікарі. За попередньою інформацією, шестеро дорослих у стані середньої тяжкості.

На місці влучання продовжують працювати спеціалісти. Вони займаються розбиранням завалів. На жаль, під ними можуть бути люди.

Звернімо увагу, що на Одещині працювала ППО. О 01:06 Сили оборони Півдня зазначили, що в регіоні йде бойова робота. Тоді область була під загрозою атаки "Шахедами".

Вже о 01:13 Суспільне Одеса сповістило, що вибух пролунав і в обласному центрі. Невдовзі моніторингові канали писали про приліт, але місцева влада ще не підтверджувала цю інформацію.

Зауважимо, що близько 1 ночі надійшло два повідомлення від місцевих ЗМІ. Вони писали про те, що в Одеській області працює ППО. Тому мешканців області попрохали бути обережними, не ризикувати власними життями та залишатися в укриттях.

Передували цьому заклики від глави ОВА Олега Кіпера. Він о 00:39 у своєму телеграмі написав: "Одеса та Одеський район, спустіться, будь ласка, в укриття! Ударні дрони в нашому напрямку!"

Росіяни атакували Харків

Звернімо увагу, що близько півночі росіяни атакували "Шахедами" Харків. Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко поділився деталями обстрілу.

На зараз інформації про поранених або загиблих немає. Це – цивільна забудова, спальний район. Посеред гаражного кооперативу влучив "Шахед". Криміналісти та вибухотехніки шукають частини безпілотника. Ці уламки відправлять на експертизу,

– зазначив Чубенко

Він додав, що пошкоджень зазнали 4 автомобілі, побиті близько десяти гаражів. Відомо, що вибиті вікна у понад десяти квартирах у багатоповерхівках, розташованих поруч.