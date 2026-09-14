Ворог вдарив по Павлограду: спалахнула пожежа, є жертва й поранені

Російські війська атували Павлоград Дніпропетровської області посеред дня 14 вересня. Обстріл, на жаль, забрав життя однієї людини.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Що відомо про обстріл Павлограда?

Про удар Ганжа поінформував близько 2-ї дня. Зазначимо, що Повітряні сили незадовго до цього попереджали про загрозу БпЛА на Дніпропетровщині.

Відомо, що ворожий удар спричинив займання пожежі – загорілися автомобілі. На місце оперативно прибули всі екстрені служби.

На жаль, одна людина загинула внаслідок атаки, ще п'ятеро зазнали поранень. "Постраждалі зараз у лікарні, один – у важкому стані. Медики надають допомогу", – написав керівник ОВА.

Зверніть увагу! Атака на Україну триває майже безперервно. Про рух безпілотників можна дізнатися за посиланням.

Якими були наслідки удару по ТЦ у Павлограді?

Росіяни 10 вересня завдали удару по місту вдень, близько 16:25. За даними місцевої влади, внаслідок атаки загорілася будівля. У мережі повідомляли, що "Шахед" влучив у районі ТЦ "Гулівер". Згодом очільник МВС Іван Вигівський підтвердив, що удар припав на ТРЦ у центрі Павлограда.

Унаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей, ще щонайменше 67 отримали поранення. Серед постраждалих – 8 дітей. Також відомо про поранення бойової медикині 412-ї окремої бригади безпілотних систем Nemesis Олени Риж. Військовослужбовиця отримала опіки по всьому тілу.