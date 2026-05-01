1 травня, 16:59
Оновлено - 17:19, 1 травня
Росіяни атакували Рівне "Шахедами": пошкоджень зазнав житловий будинок
Житловий будинок зазнав ушкоджень внаслідок повітряної атаки ворога на Рівненщину. Це сталося в обласному центрі
Про це начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив у своїх соцмережах.
Що відомо про атаку шахедами на Рівне?
Загорілася покрівля будівлі, площею 100 квадратних метрів. За попередньою інформацією, обійшлося без людських жертв.
Наразі повітряна тривога в області закінчилася.
Коваль повідомив, що ще одна будівля на Рівенщині постраждала внаслідок повітряної атаки. У багатоквартирному домі у Дубні вибило вікна. Крім того, за попередньою інформацією, постраждало 3 авто та цивільна інфраструктура.
Також стало відомо про 5 поранених,4 з яких перебувають у лікарні.