Росіяни атакували Рівне "Шахедами": пошкоджень зазнав житловий будинок

Житловий будинок зазнав ушкоджень внаслідок повітряної атаки ворога на Рівненщину. Це сталося в обласному центрі

Про це начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив у своїх соцмережах.

Що відомо про атаку шахедами на Рівне?

Загорілася покрівля будівлі, площею 100 квадратних метрів. За попередньою інформацією, обійшлося без людських жертв.

Наразі повітряна тривога в області закінчилася.

Коваль повідомив, що ще одна будівля на Рівенщині постраждала внаслідок повітряної атаки. У багатоквартирному домі у Дубні вибило вікна. Крім того, за попередньою інформацією, постраждало 3 авто та цивільна інфраструктура.

Також стало відомо про 5 поранених,4 з яких перебувають у лікарні.