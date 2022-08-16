росіяни здійснили безпрецедентну кібератаку на офіційний сайт "Енергоатома"

Окупантам виявилося замало самого лише ядерного шантажу. Вони вирішили атакувати сайт "Енергоатому".

російські окупанти не припиняють шантажувати світ та Україну ядерною загрозою на ЗАЕС. На цьому ворог не зупинився та вдався до одного зі своїх улюблених методів – кібератаки.

Читайте також ЗМІ показали супутникові знімки з-під кримського Джанкоя після "бабовни"

Хакерська атака на сайт "Енергоатома"

В "Енергоатомі" повідомили про те, що російські окупанти здійснили найпотужнішу з початку повномасштабного вторгнення в Україну хакерську атаку на сайт компанії. Вже відомо, що атака відбулася з території росії.

Атакувала сайт "Енергоатому" російська група "народная кіберармія". Для цього вони залучили 7,25 мільйона бот-юзерів, які впродовж трьох годин імітували сотні мільйонів переглядів сторінок компанії.

Як і всі атаки росіян на фронті, кібератака "народной кіберармії росії" зазнала фіаско. Вона абсолютно ніяк не вплинула на роботу сайту, а користувачі навіть її не помітили. Багато зусиль та відсутність результату – головне гасло російських окупантів, дотримання якого вони намагаються зберегти у всіх сферах.

Дивіться також – чорноморський флот російських окупантів дуже боїться втрат та намагається далеко не відпливати: відео