Росіяни атакували сайт Суспільного та глушать супутниковий сигнал мовника

1 березня 2022 , 22:33
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Джерело:

Суспільне Новини

На сайт Суспільного здійснили атаку - зараз він недоступний для користувачів. За даними журналістів, запустили вірус, який знищує файли.

Також стало відомо, що супутниковий сигнал UA: Перший глушать. 

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Сайт та телеканал готуються перейти на резервний сигнал, щоб далі висвітлювати події. 

Повний текст повідомлення: 

Сайт Суспільного атакували — він тимчасово не працюватиме. Як стало відомо, запустили вірус, який знищує файли. Водночас супутниковий сигнал UA: Перший глушать. Готуємось перейти на резервний.

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Автор: Ярослава Прадід