Окупанти знову атакували "Шахедами": де сили ППО працювали на Півдні

У ніч проти 20 січня окупанти вкотре атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Сили та засоби протиповітряної оборони працювали, зокрема, на Півдні.

Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона додала, що такі атаки можуть бути підготовкою до нових ударів, передає 24 Канал.

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Сили ППО відбивали ворожу атаку

У зоні відповідальності ОК "Південь" українські захисники збили 2 безпілотники типу "Шахед".

В нашій зоні відповідальності сили протиповітряної оборони відпрацювали на Одещині та Миколаївщині, збивши по одному ("Шахеду" – 24 Канал). Сподіваюся, що всі інші були перехоплені й нашими іншими сусідніми угрупованнями. Тому що напрямок був, очевидно, з Півдня на Північ і Захід,

– повідомила Гуменюк.

Вона також додала, що наразі ворог використовує менше безпілотників. Окрім того, окупанти також намагаються завдавати точкових ударів. Так, 19 січня російські військові запустили ракету Х-59 у напрямку Миколаївської області, однак вона не досягла своєї цілі. За словами Гуменюк, такими діями ворог випробовує систему ППО, що може свідчити про підготовку до наступних ударів.

Скільки "Шахедів" запустили окупанти уночі

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, вночі російські окупанти застосували 7 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 4 ворожих дрони-камікадзе.

Відомо, що БпЛА також курсували центральною Україною, де також працювала ППО. "Шахеди" знову намагалися атакувати Старокостянтинів у Хмельницькій області.