Росіяни атакували "Шахедами" Дніпропетровщину

У ніч на 22 лютого Росія масовано атакувала Україну "Шахедами". Окупанти запустили ударні дрони, зокрема, по Дніпропетровщині.

Які наслідки ворожої атаки – повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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Атака "Шахедами" на Дніпропетровщину 22 лютого

Вночі окупанти спрямували на Дніпропетровську область безпілотники. Оборонці неба збили 5 російських дронів.

Також Сергій Лисак розповів, що внаслідок ворожої атаки у Кам'янському районі сталася пожежа, яку рятувальники загасили.

Пошкоджене підприємство. Люди цілі.

– написав голова ОВА.

Окрім того, напередодні ввечері окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Постраждав 54-річний чоловік. Він буде лікуватися амбулаторно.

Внаслідок російського обстрілу понівечені підприємства, 5 багатоповерхівок, авто, газогони й лінії електропередач.

Наслідки ворожої атаки на Дніпропетровщину / Фото з телеграму Лисака