Росіяни атакували Сєвєродонецьку лікарню навмисно: обстріли тривали понад годину

Російські військові продовжують обстрілювати кожне місто Луганської області. 15 травня вони навмисно обстріляли Сєвєродонецьку лікарню.

Так, лікарню окупанти обстріляли невипадково. Про це в ефірі телемарафону розповів глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає 24 канал.

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Він зазначив, що це не був поодинокий обстріл. Росіяни протягом години саме туди і цілились. Потім у будівлі навіть спалахнула пожежа.

Лікарня все одно працює

Так, заклад працює, попри обстріл. Однак, за словами Гайдая, якщо раніше у лікарні могли приймати близько 300 людей, то тепер хіба 100. Чиновник зазначив, що підвальні приміщення там є, завдяки ним люди і вижили. Проте це не повноцінне бомбосховище.

Гайдай нагадав, що Сєвєродонецьк обстрілювали і вчора, 14 травня. Росіяни здійснили 11 артилерійських атак. Було 9 поранених і навіть двоє загиблих серед цивільних. Постраждалих привезли в цю ж лікарню.

Яка ситуація на Луганщині

Ситуація на Луганщині залишається важкою. Обстріли – постійно. Вся інфраструктура перебита. За словами Гайдая, відновити її вже майже неможливо. Газ перекритий на вході навіть в Донецьку область. Луганська область ще протримається близько 2 місяців на залишках, які є в трубах.

Гайдай зазначив, що спочатку люди не хотіли евакуюватись, а потім у влади не було можливості вже це забезпечити. Нагадаємо, що із Сєвєродонецька вперше за довгий час відбулася евакуація мирних людей. Від обстрілів російських загарбників вдалося врятувати 17 людей. Глава ОВА зізнається, що зараз кожен проїзд евакуаційного автобуса – це мов лотерея: доїде чи не доїде.

Ворог намагається форсувати річку Сіверський Донець. Проте зазнають невдач і мають чималі втрати у живій силі та техніці.

Через це російські окупанти силоміць забирають до армії мешканців тимчасово окупованої Луганщини. Вони навіть скасували медкомісію.

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