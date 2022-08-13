Окупанти відчайдушно намагалися атакувати танками та авіацією: як минула доба на Півдні

Війська ворога протягом доби 12 серпня робили кілька спроб штурму позицій наших захисників у південних областях. Також росіяни завдавали авіаційних ударів, але просунутися не змогли.

Про це повідомили в оперативному зведенні командування "Південь". Службовці там детально описали ситуацію, яка була на їхньому напрямку впродовж доби. У повідомленні мовиться, що ситуація в південних регіонах залишається напруженою, як і на всій карті бойових дій.

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Південь: де ворог найбільше атакував

Окупанти спробували просунутися в напрямку трьох населених пунктів – Андріївки, Широкого та Олександрівки. Ці відчайдушні спроби атаки відбувалися за підтримки танкового вогню. Проте росіяни зазнали там втрат і були змушені відступати.

Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони, надаючи перевагу тактиці контрбатарейної боротьби та авіаційних ударів. Ворожа штурмова авіація та гелікоптерні пари 7 разів атакували наші позиції вздовж лінії зіткнення та вивільнені населені пункти,

– доповіли в командуванні.

Також там додали, що російський літак Су-35 атакував ракетою Х-59 західну частину Миколаївської області. Цей удар завдали з напрямку Чорного моря. Це зробили задля руйнування інфраструктури Миколаївщини та психологічно тиску. На щастя, обійшлося без жертв.

Наша авіація та артилерія гідно відповіли окупантам

Службовці Повітряних сил ЗСУ теж атакували в цей день. Загалом вони завдали 5 ударів по опорних пунктах та скупченню озброєння та техніки. Ці точки базування російських військ були в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах.

Окрім цього, ракетно-артилерійські підрозділи виконали вогневі завдання, під час яких поцілили в автомобільний міст дамби Нової Каховки. Тепер його не можна використовувати за призначенням.

Які втрати росіян на Півдні 12 серпня:

46 окупантів;

15 одиниць броньованої, інженерної та автомобільної техніки.

Що відбувається в морі

Це лише ті дані, які змогла підтвердити наша розвідка. Тому реальні дані можуть бути дещо більшими.

Наразі в акваторії Чорного моря перебувають 11 ворожих суден. Однак вони не наближаються до зони ураження українських систем.

Ці катери та кораблі курсують вздовж узбережжя Криму до Новоросійська. Зокрема, є там 2 носії крилатих ракет типу "Калібр" та 1 великий десантний корабель.

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