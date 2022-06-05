Росіяни атакували узбережжя Миколаївщини, порти та зерносховища: 4 ракети вдалося збити
Джерело:телеграм-канал Одеської міськради
Зранку 5 червня окупанти випустили крилаті ракети повітряного базування на чорноморське узбережжя Миколаївщини, порти та зерносховища.
Згідно з даними оперативного командування "Південь", ракети по Миколаївщині випускали як з акваторії Чорного моря, так і з території Росії.
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Від ночі окупанти нещадно випускають ракети по Миколаївщині
Росіяни атакували Південь України від ночі 5 червня. Вночі вороги випускали ракети з акваторії Чорного моря. Тоді сили ППО збили на підльоті до Миколаївщини 2 ворожі ракети.
На світанку ворог став завдавати по Миколаївській області масованих ракетних ударів із застосуванням авіації. Протиповітряна оборона знову збила 2 ракети.
Натомість вже з напрямку Чорного моря та з території Росії окупанти атакували крилатими ракетами повітряного базування чорноморське узбережжя Миколаївщини, порти та зерносховища.
Такі зухвалі дії знов розкривають справжні наміри країни-терористки: псевдоопікування гуманітарними коридорами та розблокуванням портів – це лише привід отримати доступ до морської інфраструктури України,
– зауважили в ОК "Південь".
Обстріли Миколаєва було чутно аж в Одесі
Сьогодні зранку одесити неодноразово чули вибухи й були переконані, що атакують їхню область. Але згодом стало відомо, що насправді ці звуки доносилися з Миколаївщини.
Вибухи, які над ранок чули одесити, лунали в Миколаївській області,
– заявила начальниця пресцентру Cил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
Ситуація на Півдні країни:
- На Південнобузькому напрямку окупанти очікують на наступальні дії ЗСУ. Щоб завадити українським захисникам, вони замінували узбережжя річки Інгулець.
- На Миколаївському напрямку ворог розгорнув до двох реактивних та двох батарей ствольної артилерії.
- Минулої доби окупанти намагалися відновити свої втрачені позиції на напрямку Сухого Ставка й Лозового. Але українські захисники та захисниці завдали загарбникам шалених втрат, тож їм довелось відійти.
- Пообідді 4 червня окупанти намагалися розвідати ситуацію на Миколаївщині за допомогою безпілотних літальних апаратів "Орлан-10" та одного квадрокоптера. Обидва ворожі БпЛА та здобуті ними розвіддані успішно знищили наші воїни.
- Російські окупанти нещадно гатять по Миколаївщині. Вони б'ють не лише по позиціях наших захисників і захисниць, а й по цивільному населенню. Окрім ракетних ударів, ворог завдає ударів з важкої ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.
- Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що окупанти стали значно частіше обстрілювати місто з артилерії. Російські загарбники атакують житлові квартали ствольною артилерією 152 калібру.
- Тим часом станом на ранок 5 червня в акваторії Чорного моря у готовності до застосування ракетного озброєння перебувають 5 носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
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