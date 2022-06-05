Росіяни атакували узбережжя Миколаївщини, порти та зерносховища: 4 ракети вдалося збити

Зранку 5 червня окупанти випустили крилаті ракети повітряного базування на чорноморське узбережжя Миколаївщини, порти та зерносховища.

Згідно з даними оперативного командування "Південь", ракети по Миколаївщині випускали як з акваторії Чорного моря, так і з території Росії.

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Від ночі окупанти нещадно випускають ракети по Миколаївщині

Росіяни атакували Південь України від ночі 5 червня. Вночі вороги випускали ракети з акваторії Чорного моря. Тоді сили ППО збили на підльоті до Миколаївщини 2 ворожі ракети.

На світанку ворог став завдавати по Миколаївській області масованих ракетних ударів із застосуванням авіації. Протиповітряна оборона знову збила 2 ракети.

Натомість вже з напрямку Чорного моря та з території Росії окупанти атакували крилатими ракетами повітряного базування чорноморське узбережжя Миколаївщини, порти та зерносховища.

Такі зухвалі дії знов розкривають справжні наміри країни-терористки: псевдоопікування гуманітарними коридорами та розблокуванням портів – це лише привід отримати доступ до морської інфраструктури України,

– зауважили в ОК "Південь".

Обстріли Миколаєва було чутно аж в Одесі

Сьогодні зранку одесити неодноразово чули вибухи й були переконані, що атакують їхню область. Але згодом стало відомо, що насправді ці звуки доносилися з Миколаївщини.

Вибухи, які над ранок чули одесити, лунали в Миколаївській області,

– заявила начальниця пресцентру Cил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Ситуація на Півдні країни:

На Південнобузькому напрямку окупанти очікують на наступальні дії ЗСУ. Щоб завадити українським захисникам, вони замінували узбережжя річки Інгулець.

На Миколаївському напрямку ворог розгорнув до двох реактивних та двох батарей ствольної артилерії.

Минулої доби окупанти намагалися відновити свої втрачені позиції на напрямку Сухого Ставка й Лозового. Але українські захисники та захисниці завдали загарбникам шалених втрат, тож їм довелось відійти.

Пообідді 4 червня окупанти намагалися розвідати ситуацію на Миколаївщині за допомогою безпілотних літальних апаратів "Орлан-10" та одного квадрокоптера. Обидва ворожі БпЛА та здобуті ними розвіддані успішно знищили наші воїни.

Російські окупанти нещадно гатять по Миколаївщині. Вони б'ють не лише по позиціях наших захисників і захисниць, а й по цивільному населенню. Окрім ракетних ударів, ворог завдає ударів з важкої ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що окупанти стали значно частіше обстрілювати місто з артилерії. Р осійські загарбники атакують житлові квартали ствольною артилерією 152 калібру.

Тим часом станом на ранок 5 червня в акваторії Чорного моря у готовності до застосування ракетного озброєння перебувають 5 носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

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