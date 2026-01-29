Укр Рус
24 Канал Новини України Росіяни атакували Запоріжжя: під ударом опинився житловий будинок
29 січня, 23:29
2
Оновлено - 23:39, 29 січня

Росіяни атакували Запоріжжя: під ударом опинився житловий будинок

Надія Батюк
Основні тези
  • 29 січня, російські війська вдарили по житловому будинку у Запоріжжі, спричинивши пожежу та травмування однієї людини.
  • Повітряну тривогу оголосили о 19:37, а о 22:16 було попередження про рух БпЛА в напрямку міста.

Російські війська постійно атакують Україну. Ввечері 29 січня вони вдарили по житловому будинку у Запоріжжі.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Дивіться також Росія запустила на Україну дрони: для яких областей є загроза 

Які наслідки атаки на Запоріжжя?

Цього разу росіяни завдали удару по житловому будинку. Внаслідок цього зайнялась пожежа. Також у багатоповерхівці в одному зі спальних районів Запоріжжя вилетіли вікна, пошкоджено балкони. Попередньо, одна людина травмована.

Момент удару по Запоріжжю: відео Запорізької ОВА

Зауважимо, що повітряну тривогу у Запоріжжі оголосили о 19:37. О 22:16 Повітряні сили попередили про рух БпЛА в напрямку міста та про загрозу застосування КАБів по Запорізькій області.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Російські атаки на Україну: останні новини

  • Раніше російська армія обстріляла Дніпропетровську область, використовуючи РСЗВ "Град" та безпілотники. Внаслідок атаки є двоє постраждалих – один із них у важкому стані.

  • 27 січня Росія атакувала Одещину понад 50 ударними безпілотниками, що призвело до загибелі трьох людей та поранення 25 осіб, включаючи дітей та вагітну жінку.

  • Зруйновано та пошкоджено житлові будинки, дитячий садок, об'єкти інфраструктури, а також освітні заклади, включаючи Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури.