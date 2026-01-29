Росіяни атакували Запоріжжя: під ударом опинився житловий будинок

Російські війська постійно атакують Україну. Ввечері 29 січня вони вдарили по житловому будинку у Запоріжжі.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Які наслідки атаки на Запоріжжя?

Цього разу росіяни завдали удару по житловому будинку. Внаслідок цього зайнялась пожежа. Також у багатоповерхівці в одному зі спальних районів Запоріжжя вилетіли вікна, пошкоджено балкони. Попередньо, одна людина травмована.

Момент удару по Запоріжжю: відео Запорізької ОВА

Зауважимо, що повітряну тривогу у Запоріжжі оголосили о 19:37. О 22:16 Повітряні сили попередили про рух БпЛА в напрямку міста та про загрозу застосування КАБів по Запорізькій області.

