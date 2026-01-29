Росіяни атакували Запоріжжя: під ударом опинився житловий будинок
- 29 січня, російські війська вдарили по житловому будинку у Запоріжжі, спричинивши пожежу та травмування однієї людини.
- Повітряну тривогу оголосили о 19:37, а о 22:16 було попередження про рух БпЛА в напрямку міста.
Російські війська постійно атакують Україну. Ввечері 29 січня вони вдарили по житловому будинку у Запоріжжі.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Які наслідки атаки на Запоріжжя?
Цього разу росіяни завдали удару по житловому будинку. Внаслідок цього зайнялась пожежа. Також у багатоповерхівці в одному зі спальних районів Запоріжжя вилетіли вікна, пошкоджено балкони. Попередньо, одна людина травмована.
Момент удару по Запоріжжю: відео Запорізької ОВА
Зауважимо, що повітряну тривогу у Запоріжжі оголосили о 19:37. О 22:16 Повітряні сили попередили про рух БпЛА в напрямку міста та про загрозу застосування КАБів по Запорізькій області.
Раніше російська армія обстріляла Дніпропетровську область, використовуючи РСЗВ "Град" та безпілотники. Внаслідок атаки є двоє постраждалих – один із них у важкому стані.
27 січня Росія атакувала Одещину понад 50 ударними безпілотниками, що призвело до загибелі трьох людей та поранення 25 осіб, включаючи дітей та вагітну жінку.
Зруйновано та пошкоджено житлові будинки, дитячий садок, об'єкти інфраструктури, а також освітні заклади, включаючи Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури.