Росіяни атакували Запоріжжя: загинула жінка, є постраждалі
У понеділок, 22 червня, російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. На жаль, внаслідок удару є руйнування та постраждалі.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
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Які наслідки удару по Запоріжжю?
Один із ударів припав по нежитловій будівлі у Запоріжжі, на місці спалахнула пожежа.
Ще один ворожий дрон вдарив по житловому будинку у приватному секторі міста, що також спричинило займання. За попередніми даними, поранення отримали троє людей, а ще одна жінка залишалася всередині палаючої будівлі.
На жаль, згодом стало відомо про її загибель. Відомо також, що серед постраждалих є 11-річний хлопчик – він перебуває під наглядом медиків.
Наразі на місці ворожої атаки працюють екстрені служби, наслідки удару уточнюються.
Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків / Фото: Запорізька ОВА
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Російські війська продовжують атаки: останні новини
- Ввечері 21 червня російські війська атакували Харків: ударний БпЛА вдарив в багатоповерхівку у Шевченківському районі міста. Влучання сталось на рівні 12-го поверху, інформації про постраждалих не надходило.
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- Минулої ночі ворог завдав ударів по Полтавщині. Внаслідок атак було пошкоджено будівлі, автомобілі та житлові будинки, які розташовані поруч з об'єктами. Поранень зазнали 14 людей, серед них – 6 дітей, ще двоє людей загинули.