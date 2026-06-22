Росіяни атакували Запоріжжя: загинула жінка, є постраждалі

У понеділок, 22 червня, російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. На жаль, внаслідок удару є руйнування та постраждалі.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Які наслідки удару по Запоріжжю?

Один із ударів припав по нежитловій будівлі у Запоріжжі, на місці спалахнула пожежа.

Ще один ворожий дрон вдарив по житловому будинку у приватному секторі міста, що також спричинило займання. За попередніми даними, поранення отримали троє людей, а ще одна жінка залишалася всередині палаючої будівлі.

На жаль, згодом стало відомо про її загибель. Відомо також, що серед постраждалих є 11-річний хлопчик – він перебуває під наглядом медиків.

Наразі на місці ворожої атаки працюють екстрені служби, наслідки удару уточнюються.

Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків / Фото: Запорізька ОВА

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