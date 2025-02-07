Ворог форсує Оскіл і накопичує сили на правому березі, – ЗСУ про ситуацію на Харківщині

Останнім часом росіяни активізувалися на Харківщині, зокрема на Куп'янському напрямку. В ОСУВ "Хортиця" розповіли про ситуацію на цій ділянці фронту.

За даними Deep State, ворог вдається до штурмових дій у районі Куп'янська. Нещодавно противник створив новий плацдарм на правому березі річки Оскіл, просунувшись в районі села Тополі, передає 24 Канал із посиланням на коментар речник ОСУВ "Хортиця" Олексія Трегубова в ефірі телемарафону.

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Наскільки успішними є росіяни у форсуванні Осколу

За словами Трегубова, загарбники вперто намагаються форсувати Оскіл і на правому березі утворити плацдарм. Вони упродовж місяців постійно лізуть у районі Дворічної та районі Тернів.

З одного боку, спроби ворога можна назвати успішними, адже їм вдається потрапляти на правобережжя та закріплюватися там. Зазвичай форсування окупантами має такий вигляд: береться малий плавзасіб, на ньому 2 – 8 осіб переправляються на правий берег і починають ховатися по місцевих лісах. Коли у місцевому лісі накопичується певна кількість росіян, вони починають проводити звідти штурмові дії в напрямку сусіднього населеного пункту.

Тим часом українські сили нищать плавзасоби росіян дронами. Коли окупанти вивантажуються, на них скидають вибухівки. Якщо ворог вже накопичився в якійсь кількості, тоді українські сили намагаються його вибити.

Окупанти намагаються приховано нарощувати сили, а потім вже здійснювати якісь активні дії.

Трегубов підкреслив, що противник завжди є на правому березі Осколу. Сили оборони знищують його, а він знову переправляється.

Діям ЗСУ сприяє те, що Оскіл не промерз. Окупанти можуть долати його лише на човнах.

Нагадаємо, що, за даними Forbes, російські війська готуються до прямого наступу на Куп'янськ, нарощуючи сили в цьому районі. Окупанти вже захопили село Новомлинськ та можуть спробувати розширити плацдарм для будівництва переправи через річку Оскіл.