"Шахіди" залетіли на Київщину, біля Дніпра збили ракету: що відомо про нічну атаку росіян

Російські окупанти знову атакують мирні українські міста. У Києві, Дніпрі та Полтаві працює ППО.

У багатьох областях наразі триває повітряна тривога. Мешканців просять не залишати укриттів до відбою.

До теми У багатьох областях України – повітряна тривога через загрозу "Шахідів"

На Київщині працює ППО

О 23:38 на Київщині почали лунати сирени. Незадовго після цього на півдні області помітили першого "Шахіда".

Пізніше у низці телеграм-каналів повідомили про збиття ворожого безпілотника. В області чути звуки вибухів через роботу ППО.

На Київщині – вибухи: відео

Також оприлюднили відео, на якому видно, як українські воїни шукають "Шахіди" в повітрі.

Дрони літають на низьких висотах й не потрапляють до зони враження радарів ППО.

Захисники шукають дрони в повітрі: відео

Ворожі дрони летять на Київщину з двох напрямків:

через Миколаївщину та Вінницю – на південь,

над річкою – на північ і в бік.

Також повідомили про низку успішних ліквідацій дронів-камікадзе, зокрема о:

00:34 збили один "Шахід" на лівому березі Дніпра;

00:44 – 2 дрони;

00:55 – ще кілька БпЛА.

У Деснянському районі Києва був потужний вибух

Невдовзі місцеві повідомили, що в один з районів Києва приїхали 3 – 5 швидких та 4 екіпажі поліції.

Найімовірніше, мовиться про Деснянський район. Адже за словами мера Києва Віталія Кличка там прогримів вибух.

Вибух у Деснянському районі Києва. Всі служби слідують на місце. Деталі – згодом,

– написав міський голова.

Пізніше заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко уточнив, що там відбулося падіння уламків дрона на проїжджу частину.

"Пошкоджено вікна в будинку поруч. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Працюють екстрені служби", – зауважив Тимошенко.

За словами Кличка, внаслідок цього інциденту в лікарню потрапив 19-річний хлопець. У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що він отримав різану рану стопи, по необережності наступивши на уламки скла. Постраждалого скерували до травмпункту.



У Деснянському районі впали уламки ворожого дрона / Фото Кирила Тимошенка

У Дніпрі та Полтаві також чути вибухи

За інформацією Суспільне, у Дніпрі близько 00:33 під час повітряної тривоги пролунали кілька вибухів.

У місцевих телеграм-каналах повідомили, що внаслідок падіння уламків у передмісті виникла пожежа.

У Дніпрі чули вибухи: відео

Окрім цього вибухи лунали в Полтаві. За словами очільника обласної військової адміністрації Дмитра Луніна це звуки роботи ППО.

На Полтавщині працює ППО! Залишаємося в укриттях. Віримо в ЗСУ!

– закликав Лунін.

Захисники знищили ракету та дрони

У Повітряному командуванні "Схід" розповіли, що українські бійці знищили десяток смертоносних подарунків. Силами авіації та зенітних ракетних військ над Дніпропетровською та Запорізькою областями знешкодили:

6 ударних БПЛА типу "Шахід",

високоточну керовану ракету Х-59МК2, що йшла у напрямку Дніпра.

"У взаємодії з повітряним командуванням "Схід" ще 3 "Шахеди" збито протиповітряною обороною Сухопутних військ. Тримаємо стрій! Наближаємо перемогу!" – підсумували захисники.