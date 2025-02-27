Росіяни масовано атакували енергетичні об'єкти на Харківщині

Увечері 27 лютого російські війська завдали масованого удару по енергосистемі Харківщини. Усі профільні служби задіяні в ліквідації наслідків.

Про це 24 Канал пише з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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Ворог знову завдає ударів по критичній інфраструктурі України

Увечері 27 лютого російські війська розпочали масовану атаку по Україні. Під удар знову потрапили енергетичні об'єкти в Харківській області. Очільник обласної військової адміністрації повідомив, що сили ППО працюють у посиленому режимі, аби захищати критично важливі та цивільні об'єкти.

Аби не інформувати ворога – не розповсюджуйте деталі про місця влучань, а також будь-які фото/відеоматеріали. Загроза повторних ударів зберігається!

– написав Олег Синєгубов.

За попередніми даними, ворог атакував Харківську область щонайменше 12-ма безпілотниками. Внаслідок влучань є постраждалі.

Повітряну тривогу в області оголосили о 19:56 через небезпеку застосування росіянами "Шахедів". Вже о 20:02 ворожі дрони-камікадзе рухалися в напрямку Харкова, а близько 20:15 у місті прогриміли вибухи. В районі пошкоджено житловий будинок, травми дістали щонайменше двоє людей.

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У Харкові та області станом на 22:34 ще залишається загроза атаки "Шахедами". Не нехтуйте своєю безпекою.