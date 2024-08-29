Діють як терористи: в Укренерго розповіли, як змінилася тактика росіян щодо ударів по енергетиці

Росія продовжує завдавати ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Водночас тактика ворга змінилась.

Голова Укренерго Володимир Кудрицький розповів про зміни у тактиці росіян. За його словами, першою чергою потрібно розуміти цілі ворога.

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Без енергетики нічого не працює

Володимир Кудрицький відзначив, що їхня ціль ще в жовтні 2022 року була в тому, щоб спричинити блекаут. Росіяни орієнтувались на зимовий період та хотіли створити гуманітарні умови в тилу, щоб це почало впливати на фронт.

Тобто вони фактично діють як терористи, намагаються досягти своїх цілей, беручи в заручники цивільних людей. Тільки терористи зазвичай тероризують якусь обмежену групу людей, а тут ми говоримо про десятки мільйонів українців, яких росіяни взимку 2022-2023 року хотіли залишити не тільки без світла, а й без тепла, без води, без мобільного зв'язку, без транспорту,

– зазначив глава Укренерго.

Він наголосив, що у цей період росіяни били по найбільш базовій критичній інфраструктурі сучасної цивілізації, тобто по електроенергетика, адже без неї все інше просто не працює.

Ймовірно, росіяни думали, енергосистема після таких масованих атак розділиться на декілька частин і через декілька хвилин або годин сколапсує, проте їм не вдалося цього досягти.

Вони не змогли умовно знищити енергосистему, спричинити якийсь там тритижневий блекаут. У нас були проблеми в окремих містах – в Києві, в Одесі, в Харкові, у Львові, у Дніпрі, якщо пам'ятаєте,

– пояснив Кудрицький.

Попри те, що обмеження все одно були, але енергетику вдавалося відновлювати.

Ці обмеження певним чином пригнічують бізнес, але вони не є настільки суттєвими, щоб впливати на фронт.

Кудрицький сказав, що зараз накопичили гігантський запас обладнання за допомогою західних донорів. І сьогодні до нас приїжджає набагато більше трансформаторів, ніж ми теоретично можемо втратити від атак.

Крім цього, є також інженерний захист об'єктів Укренерго. Він витримує пряме влучання "Шахедів".