Росіяни атакують ракетами Київ: в ОП звернулися до людей
14 січня 2023, 09:43Читать новость на русском
Джерело:КМВА
Російські окупанти 14 січня атакували Київ ракетами. Людей закликають залишатися в укриттях цивільного захисту.
Віталій Кличко заявив, що ворог атакував Дніпровський район. Туди вирушили всі служби.
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В ОП розкрили деталі атаки
Андрій Єрмак звернувся до українців із закликом не ігнорувати повітряну тривогу. Кирило Тимошенко розповів, що ворог атакує об'єкти критичної інфраструктури.