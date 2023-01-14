Росіяни атакують ракетами Київ: в ОП звернулися до людей

Російські окупанти 14 січня атакували Київ ракетами. Людей закликають залишатися в укриттях цивільного захисту.

Віталій Кличко заявив, що ворог атакував Дніпровський район. Туди вирушили всі служби.

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В ОП розкрили деталі атаки

Андрій Єрмак звернувся до українців із закликом не ігнорувати повітряну тривогу. Кирило Тимошенко розповів, що ворог атакує об'єкти критичної інфраструктури.