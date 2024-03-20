КАБи, артилерія і гелікоптери: на Сумщині зафіксували майже 400 вибухів за добу

Ворог активно завдає ударів по цивільному населенню Сумської області. Так, лише за минулу добу у регіоні зафіксували близько 400 вибухів.

Ворог щоденно обстрілює Сумську, Харківську та Чернігівську області, які на кордоні з країною-агресоркою деокупували українські захисники. За словами речника Держприкордонслужби, від початку березня кількість атак росіян зросла.

Дивіться також Іноді прориваються: Семеніхін розповів, як діють ворожі ДРГ на Сумщині

Зафіксували близько 400 вибухів протягом доби

За даними Сумської ОВА, протягом дня росіяни здійснили 56 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Станом на зараз зафіксовано 390 вибухів. Зазначається, що ворожих атак зазнала низка громад.

Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади,

– йдеться у повідомленні.

У Великописарівській громаді росіяни здійснили обстріл з РСЗВ, артилерії за мінометів, загалом 179 вибухи. Також окупанти обстріляли місцевість з гелікоптера НАР, внаслідок чого було зафіксовано 17 вибухів. Зокрема, ворог завдав удару з літаків тактичної авіації КАБ. Через це у громаді пролунало ще 7 вибухів.

В Юнаківській громаді ворог бив з мінометів, пролунало 15 вибухів. Як зазначили у Сумській ОВА, внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення. Інформації щодо стану постраждалого у військовій адміністрації не вказали.

Зокрема, під обстріли потрапила й Білопільська громада. Там наразі також зафіксовано обстріли з артилерії, мінометів та гранатомету СПГ-9. Загалом кількість вибухів із вищезгаданого озброєння сягає 71.

Внаслідок артобстрілу отримала поранення людина. Також у цій громаді відбулася атака дронів-камікадзе типу "FPV", це ще 2 вибухи.

Де ще лунали вибухи

Водночас у Краснопільській громаді ворог здійснив обстріл з артилерії та мінометів, внаслідок чого у цій місцевості пролунало 24 та 13 вибухів відповідно. Ба більше, росіяни вдарили з РСЗВ по Миропільській громаді, де зафіксували 24 вибухи. У Дружбівській громаді окупанти скинули 6 мін на територію.

Крім того, у Свеській громаді були мінометні обстріли, це також ще 4 вибухи у місцевості. Постраждала й Середино-Буська громада. Росіяни здійснили мінометні обстріли та атаку дроном-камікадзе типу "FPV". Кількість вибухів внаслідок такої атаки сягає 6. Водночас ворог завдав авіаційний удар, йдеться про скид з літаків тактичної авіації РБК-500 ШОАБ. Через це у місцевості пролунало ще 2 вибухи.

"Шалигинська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (7 вибухів). Миколаївська громада: здійснено авіаудари з літаків тактичної авіації КАБ (4 вибухи). Есманьська громада: росіяни вдарили з мінометів (5 вибухів). Хотінська громада: два ворожих дрони типу FPV здійснили атаку (2 вибухи)", – додали у Сумській ОВА.