"Міни скоро почнуть вибухати": "Флеш" попередив про нову дронову небезпеку для 4 областей

Останніми днями ворог активно завдає ударів по залізничній інфраструктурі України. Зокрема, від російських атак страждає залізничне сполучення Ковель – Київ.

Цей маршрут пролягає через Волинську, Рівненську, Житомирську та Київську області. Про особливу небезпеку для цих регіонів попередив експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов, передає 24 Канал.

Що відомо про "Шахеди", яким ворог атакує залізницю Ковель – Київ?

За словами "Флеша", половина "Шахедів", що атакують останні дні залізницю Ковель – Київ, несуть на собі магнітні міни, які скидають у сніг.

Ці міни через кілька днів самоліквідуються. "Тобто скоро почне вибухати все те, що скинули 12 січня", – пояснив фахівець.

Нагадаємо, що 12 січня "Флеш" розповідав, що у кількох регіонах України російські ударні дрони почали скидати протитанкові міни ПТМ‑3. За його словами, мінування відбувається не лише в місці падіння дрона, а й уздовж маршруту його польоту, тому точне розташування мін заздалегідь невідоме. Такі міни вже знаходили, зокрема, на Рівненщині та Полтавщині. Мета ворога – вразити техніку ДСНС, поліції та інших служб, які приїжджають на місце атаки. Ситуацію ускладнює сніг: через нього міни важко помітити. Міни ПТМ‑3 мають магнітний детонатор і можуть спрацювати, коли поряд проїжджає техніка.