Росіяни з авіації завдали ударів неподалік Бахмута, штурмують села поблизу, але без успіху

Російські окупанти намагаються проводити штурмові дії неподалік Бахмута із застосуванням штурмової та армійської авіації. Однак успіху ворожа армія не має.

Штурм на Бахмутському напрямку

В оперативному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України наголошують, що ворог обстрілює українські позиції з мінометів та реактивної артилерії.

Увага Росіяни ослаблені, бо ЗСУ успішно атакують в Сєвєродонецьку, – ISW

На Бахмутському напрямку противник вів обстріли позицій наших підрозділів із мінометів, ствольної та реактивної артилерії,

– йдеться у повідомленні.

Атаки тривають у районах населених пунктів: Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка, Клинове, Білогорівка, Покровське та Роти.

Ворог застосував штурмову та армійську авіацію

За даними Генштабу, росіяни застосували штурмову та армійську авіацію для авіаударів неподалік Бахмута та Берестового.

Ворог також намагався вести штурм у районах населених пунктів Комишуваха, Берестове та Миколаївка. Однак росіяни зазнали значних втрат та залишаються без успіху на цьому напрямку. Військові наголосили, що бойові дії тривають.

Де складна ситуація

Ще вчора у Генштабі повідомили, що росіяни перекинули понад 20 одиниць озброєння та військової техніки на Бахмутський напрямок, щоб доукомплектувати підрозділи, які зазнали втрат.

Російська армія готується наступати на Слов'янськ і Святогірськ. Зокрема, ворог завдав ракетно-авіаційних ударів по Слов’янську, Лисичанську та Оріховому. Наступає він зі сторони Ізюма, обстрілюючи населенні пункти на шляху.

Ворог також не полишає спроб захопити Сєвєродонецьк, а тому продовжує штурмувати позиції українських захисників на цьому напрямку. Внаслідок штурмових дій ворога постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Метьолкіне, Борівське, Устинівка, Тошківка.

ЗСУ покращують позиції на Луганщині

В актуальному звіті американського Інституту вивчення війни зауважили, що той факт, що ЗСУ проводять успішні контратаки в Сєвєродонецьку, вказує на зменшення бойової сили росіян.

Як відомо, за останні 48 годин українські військові витіснили російську армію на околиці Сєвєродонецька та продовжують контрнаступ. Вчора керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай зауважив, що наразі місто буквально поділене навпіл.

Ймовірно, ЗСУ спробують використати зосередження Росії на Сєвєродонецьку для проведення контратак на інших напрямках наступу.

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