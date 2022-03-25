Росіяни без успіху висувалися в бік Броварів: їх одразу зупинили

На Київщині окупанти спробували здійснити наступ на Броварському напрямку. Проте українські захисники їм цього зробити не дали, ворог був змушений зупинитись.

У Генштабі ЗСУ кажуть, що росіяни були змушені перейти до оборони. Тепер ворог пробує закріпитись на зайнятих позиціях.

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Противник не досяг основних цілей

Українські військові при цьому наголосили, що противнику не вдалось досягти своїх цілей. Передусім мовиться про блокаду Києва та вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Натомість ворогу вдалось створити сухопутний коридор між тимчасово окупованими Кримом та частиною Донецької області.

Раніше повідомляли про бої в Бучанському районі

Зазначимо, що вранці 25 березня в ОП повідомляли, що вночі тривали бої в Бучанському районі, а найзапеклішими точками наразі є Буча, Ірпінь, Гостомель, Макарів, села Немішаївської громади. Ворог постійно здійснює мінометні та артилерійські обстріли, від яких постраждала цивільна інфраструктура та приватні будинки.

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