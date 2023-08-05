Росіяни бідкаються, ми – розводимо руками: після півночі у Криму пролунали вибухи

На тимчасово окупованому півострові Крим вкрай неспокійно. 5 серпня мешканці зустріли під звуки вибухів. У мережу вже виклали фото, на яких можна побачити яскраву заграву.

Отже, місцеві телеграм-канали рясніють низкою цікавих повідомлень. Серед них – інформація про вибухи у районі села Яковенково, що на півострові Крим.

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Що сталося – ще не ясно

Як кажуть у телеграмах, офіційної інформації, станом на 00:15, немає.

Водночас очевидці бідкаються, що на Кримському мосту вимкнули освітлення. Мовляв, пов'язано це з заходами безпеки.

У мережу також виклали відео. Ми не можемо перевірити його вірогідність. Але якщо все дійсно так, то біля Кримського мосту знову вкрай неспокійно.

Спостерігається у Керчинській протоці атака дронів безпілотних – надводних і повітряних. Є інциденти у Керчинській протоці. Будь ласка, всім суднам – на якорі. Посилити нагляд. У випадку виявлення, доповідати,

– йдеться на відео.



У мережі розповідають про вибухи у Криму / Фото з соцмереж

Невдовзі надійшло повідомлення від голови руху "Ми разом з Росією" Владіміра Рогова. Він бідкався, що потужний вибух пролунав у районі Кримського мосту.

А ось і якась більш-менш офіційна заява. Вона з'явилася від так званого радника російського "глави" Криму Олега Крючкова. Він закликав людей не нагнітати. За його словами, працюють всі служби.

У випадку надзвичайних ситуацій інформація надійне миттєво. Сигнал "Тривога" у районі Кримського мосту через загрози атаки – оголошується не вперше. Іноді два, три рази на день. Інформацію в мережі про вибухи підтвердити не можу,

– написав він.

Власне, Кримський міст не лише знеструмлений. Також російські ЗМІ повідомляють, що рух незаконною конструкцією призупинили. Мовляв, це пов'язано з так званими "заходами безпеки".

Той же Рогов згодом похизувався, що буцімто вдалося знищити три надводні дрони у Керченській протоці. Водночас він продовжив бідкатися, що "масована атака з боку України триває".

Знищення ворожих надводних дронів і БпЛА рухається успішно,

– додав окупант.

Нам дуже подобаються суперечливі заяви від росіян. То вони кажуть, що нічого немає, і нічого не відбувається. То вже починають хизуватися буцімто збиттям дронів.