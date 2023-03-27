Жлобство МОК і гроші, – політтехнолог про можливу участь росіян та білорусів в Олімпіаді

Скандал навколо Міжнародного олімпійського комітету не вщухає. З 28 по 30 березня відбуватиметься засідання, де обговорять рішення щодо допуску російських та білоруських спортсменів до змагань як "нейтральних". Тим часом одразу 5 країн виступили проти такої ідеї. В історії вже була подібна ситуація.

Про неї в ефірі 24 Каналу розповів політтехнолог і експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен. Також він дуже коротко пояснив чому взагалі в сучасному світі обговорюються подібні питання. Нагадаємо, проти недопущення російських та білоруських спортсменів виступили Україна, Естонія, Латвія, Литва та Польща.

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"Тут дуже просте пояснення – жлобство МОК і гроші. Не важливо, що це представники країни-вбивці. Головне – грошей заробити", – чітко відзначив Тизенгаузен.

Історія пам’ятає Німеччину

Політтехнолог згадав історичний приклад, коли в Берліні проводилася Олімпіада і фактично повернула Німеччину до числа цивілізованих країн. Тоді нацисти використовували її для просування своїх цілей: будували стадіони з великим прапорами зі свастикою.

"До речі, тоді ще Європа не зрозуміла, що після деякі спортсмени-учасники закінчили своє життя в концентраційних таборах. Спорт завжди був з політикою", – наголосив експерт.

Борис Тизенгаузен про дії МОК: дивитись відео

Розуміють, але роблять вигляд, що ні

Ті, хто не заперечує можливість участі російських та білоруських спортсменів в Олімпіаді – автоматично стають посіпаками режиму вбивць, впевнений політтехнолог. І це вже спроба повернути Росію до того самого числа цивілізованих країн.

Вони прекрасно це розуміють, але роблять вигляд такий європейський, що це ж спортсмени, вони роками тренувались. Це теж санкції. Уявіть, що український спортсмен змушений буде підніматися з росіянином на п’єдестал – я собі цього не уявляю. Це винятково гроші та жлобство,

– сказав він.

Рішення МОК: що відомо