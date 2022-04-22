Росіяни більше цінують техніку, ніж своїх людей, – Мусієнко

В окупантів є проблеми з виготовленням техніки. Через це для Росії не є першочерговим питання життя солдатів.

Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Олександр Мусієнко.

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"Як показала практика, то вони техніку, яка є більш-менш сучасною, стараються зберегти, а людські життя вони не дуже цінують", – сказав Мусієнко.

Росіяни приховують втрати

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав, що Росія приховує втрати особового складу на крейсері "Москва". Він зазначив, що окупантам вдалось евакуювати лише 58 людей з 510.

Ми не можемо це стверджувати, але попередньо виходить, що так. Але вони це приховують,

– заявив Данілов.

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