Росіяни близькі до того, щоб висловити своє фіаско, – політолог Сушко

Росія може бути готова вести переговори щодо припинення вогню. Однак станом на 10 березня росіяни ще не відчувають, що програли.

Водночас ворог розуміє, що у них дуже великі проблеми. Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Олександр Сушко.

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На його думку, наразі на переговорах мовиться лише про певне тимчасове замороження боїв на деяких напрямках, а не повний відвід військ.

Я думаю, росіяни близькі до того, щоб визнати своє фіаско. З іншого боку – вони не можуть відступати,

– наголосив Сушко.

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