Росіяни близькі до того, щоб висловити своє фіаско, – політолог Сушко
10 березня 2022 , 12:07Читать новость на русском
Росія може бути готова вести переговори щодо припинення вогню. Однак станом на 10 березня росіяни ще не відчувають, що програли.
Водночас ворог розуміє, що у них дуже великі проблеми. Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Олександр Сушко.
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На його думку, наразі на переговорах мовиться лише про певне тимчасове замороження боїв на деяких напрямках, а не повний відвід військ.
Я думаю, росіяни близькі до того, щоб визнати своє фіаско. З іншого боку – вони не можуть відступати,
– наголосив Сушко.
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