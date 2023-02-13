Росіяни бояться, що Україна застосує GLSDB: які можливості боєприпасу

Сполучені Штати нададуть ЗСУ боєприпаси GLSDB. Це керована авіабомба, що оснащена реактивним двигуном М26, а як пускову установку використовує установки Mars або HIMARS.

Загальна дальність ураження боєприпасу до 160 кілометрів. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт та фахівець з ППО Андрій Крамаров.

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Що відомо про бомби GLSDB

GLSDB мають непогану бойову частину, яка важить близько 100 кілограмів. Для порівняння бойова частина ракет, що зараз використовують ЗСУ для HIMARS, важить близько 40 кілограмів.

GLSDB є дуже точною ракетою,

– сказав військовий експерт.

Після Херсонської операції росіяни зрозуміли, що ЗСУ мають можливість вражати їхні логістичні ланцюги з Кримом. Так, якщо на Кримському мосту ще раз трапиться "бавовна", то півострів буде відрізаний від Росії. А сухопутна дорога до Криму в певний момент буде повністю під вогневим контролем ЗСУ.

"Все, що залишиться ворогу – використання морського сполучення для забезпечення Криму усім необхідним", – зазначив фахівець з ППО.

Крамаров розповів про можливості бомби GLSDB: дивіться відео

Окупанти бояться, що ЗСУ застосовуватимуть GLSDB

Загарбники почали будувати у Криму та поблизу перешийка, що поєднує півострів з материковою Україною, значні укріплення. Крім того, окупанти стягують туди багато озброєння, зокрема системи ППО та далекобійну артилерію.

Ворог готується зустрічати нас на цьому перешийку та запобігати можливості нашого контролю над сухопутним коридором до Криму, бо він важливий як для життєдіяльності безпосередньо півострова, так і для використання у військових цілях,

– повідомив військовий експерт.

За його словами, саме тому на початку війни головною ціллю окупантів на Півдні був прохід через Мелітополь і встановлення контролю над сухопутним коридором.

Росія проводить ІПСО щодо GLSDB

У мережі поширюється інформація буцімто керовані бомби GLSDB дуже складно виготовляти. Ба більше, повідомлялося, що на постачання боєприпасів до України треба 9 місяців. Однак це не відповідає реальності.

Це все є дуже яскравим прикладом ІПСО Росії,

– підкреслив Крамаров.

Так, наприкінці минулого року корпорація саме Boeing запропонувала Пентагону поставити керовані бомби Україні. Як аргумент корпорація наводила саме швидке виготовлення боєприпасів та наявність на складах великої кількості необхідних компонентів. Мовиться про GBU-39 – авіаційна бомба, що виконує функції бойової частини та ракетні двигуни М26.

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Військовий експерт додав, що за словами представників Boeing, ці боєприпаси будуть в Україні вже на початку березня.