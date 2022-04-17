Росіяни бояться, що цей етап війни закінчиться звільненням Україною Криму, – Чубаров

Повне масштабне вторгнення російських військ, яке відбулося вранці 24 лютого, "запалює" кримське суспільство. Настрої є різні.

Суспільство у тимчасово окупованому Криму дуже складне. Про це в ефірі 24 каналу сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Проросійське населення боїться війни

За його словами, частина людей залишаються проросійськими і ненавидять Україну. В цій категорії громадян є певні настороження і страх.

Вони (росіяни, проросійське населення – 24 канал) думають про те, що цей етап війни завершиться звільненням Україною Криму. Вони цього дуже бояться,

– наголосив Чубаров.

Він пояснив, ці люди намагаються знайти підтвердження того, що такий розвиток подій не буде можливим. Тому опираються на шалену російську пропаганду, яка зараз дуже поширилася у Криму.

Проросійського населення набагато менше, – Чубаров

Ті люди, які залишаються проросійськими, хочуть, аби всі навколо говорили про підтримку Володимира Путіна, російської армії і про те, що Україна не повинна існувати.

"Однак проросійських людей не є більша частина. Їх набагато менше, ніж стверджує Москва. Більша частина – тих людей, які мовчать і очікують", – відзначив Чубаров.

Він пояснив, велика кількість із них в душі думають, що суверенітет України відновлять, тому намагаються якомога далі відсторонитися від окупаційної влади та затятих помітних пропагандистів.

Є й категорія тих, які ніколи не приймали російську окупацію, залишалися вірними Україні. Ці люди в жаху від руйнувань, але переконані в тому, що російсько-українська війна повинна обов'язково завершитися звільненням Криму.

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