Росіяни будуть мити унітази в Конотопі та збирати полуницю в Черкасах

Єврокомісія рекомендує надати Україні статус кандидата в члени ЄС та перспективу членства після проведення важливих та необхідних реформ – Урсула фон дер Ляєн.

По суті, це фінальне рішення і воно позитивне для України. Дякую нашим європейським союзникам за довіру!

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Українці себе показали

Українці довели, що мають європейські цінності, вміють битися та перемагати. Тепер треба довести, що спроможні відучити свою владу красти і велетенський ринок з купою бабла та можливостей – наш.

Україна йде в ЄС / Фото Shutterstock

Важливо Що буде з війною, коли помре Путін, і хто стане наступним "вождем" орди

Доля росіян

Через десять років московити будуть збирати полуницю в Черкасах, мити унітази в Конотопі й виносити судна з-під бабусь у Дрогобичі. Запам'ятайте цей твіт.

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