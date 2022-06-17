Росіяни будуть мити унітази в Конотопі та збирати полуницю в Черкасах
Джерело:фейсбук Сергія Марченка
Єврокомісія рекомендує надати Україні статус кандидата в члени ЄС та перспективу членства після проведення важливих та необхідних реформ – Урсула фон дер Ляєн.
По суті, це фінальне рішення і воно позитивне для України. Дякую нашим європейським союзникам за довіру!
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Українці себе показали
Українці довели, що мають європейські цінності, вміють битися та перемагати. Тепер треба довести, що спроможні відучити свою владу красти і велетенський ринок з купою бабла та можливостей – наш.
Україна йде в ЄС / Фото Shutterstock
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Доля росіян
Через десять років московити будуть збирати полуницю в Черкасах, мити унітази в Конотопі й виносити судна з-під бабусь у Дрогобичі. Запам'ятайте цей твіт.
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