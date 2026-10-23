Росіяни знайшли заміну зруйнованим мостам у Криму: що побудували під Джанкоєм

У тимчасово окупованому Криму росіяни намагаються забезпечити автомобільне сполучення після ударів Сил оборони України по мостах. Для цього загарбники почали облаштовувати альтернативні переправи через Північнокримський канал.

Про це повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер".

Як окупанти замінюють пошкоджені мости у Криму?

Окупанти спорудили насипи не лише біля пошкоджених мостів, а й поруч із тими, що поки залишаються цілими. Зокрема, поблизу Джанкоя росіяни облаштували насип для проїзду автомобілів поряд із мостом через Північнокримський канал.

Як зазначають автори каналу, після того як українські військові зруйнували або пошкодили більшість автомобільних мостів через канал, окупанти почали будувати поруч із ними дамби-дублери.

Окупанти посилюють оборону Кримського мосту / Фото "Крымский ветер"

Такі споруди дозволяють транспорту рухатися через канал в обхід пошкоджених мостів. Водночас росіяни облаштували аналогічні насипи й біля мостів, які наразі залишаються неушкодженими.



Росіяни облаштували насип для проїзду автомобілів / Фото "Крымский ветер"

Таким чином окупанти намагаються зберегти автомобільне сполучення навіть у разі подальшого руйнування мостової інфраструктури.

Нагадаємо, раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів про проблеми Кримського мосту. За його словами, після українських атак споруда має численні пошкодження, через які росіяни не можуть використовувати її для перевезення пального та важкої бронетехніки.