Окупанти на Запоріжжі будують нову лінію оборони: "Атеш" показав фото

Партизан руху "Атеш" розвідав будівництво нової лінії оборони російського війська. Зазначається, що локаційно вона розміщена в районі Вишнюватого Запорізької області.

Під час розвідки агент виявив фортифікаційні споруди, окопи, а також інженерну техніку. Крім цього, в русі "Атеш" опублікували відповідні кадри.

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Ворог будує лінію оборони на Запоріжжі

Агент "Атеш" зафіксував будівництво нової лінії оборони російських окупаційних військ у районі Вишнюватого Запорізької області.

У ході розвідки було виявлено фортифікаційні споруди, окопи, а також інженерну техніку, включаючи екскаватори, задіяні для зміцнення позицій,

– розповіли в "Атеш".



Окупанти на Запоріжжі будуть нову лінію оборони / Фото "Атеш"

Там зазначили, що через побоювання просування ЗСУ на окремих ділянках фронту війська країни-агресорки значно посилили діяльність щодо створення додаткових оборонних рубежів.

""Атеш" продовжує виявляти ключові об'єкти окупантів, руйнуючи їхні плани та послаблюючи оборонні можливості ще на етапі підготовки", – додали там.

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