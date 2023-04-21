Поки росіяни самі себе бомбили в Бєлгороді: що відбувалося в Харкові

Відомо, що 20 квітня увечері російський літак Су-34 впустив на Бєлгород авіаційну бомбу, яка була призначена для бомбардування українських міст. Біля місця влучання було пошкоджено житлові будинки, а також повідомлялося про постраждалих.

Попри подібні провали, російські окупанти продовжують жорстоко атакувати мирне населення на прифронтових територіях. Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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19 квітня російські терористи цинічно обстріляли Вовчанськ, випустили дві авіабомби по центру міста, влучання відбулися по місцевому ринку та по житлових кварталах. Відомо, що загинуло двоє людей, також було поранено подружжя.

Не виключаємо, що та ракета, яка впала Бєлгороді, летіла в Харківську область і не долетіла,

– прокоментувала кореспондентка.

Росіяни продовжують обстрілювати Харківщину

20 квітня, за даними Генштабу, росіянам все ж вдалося обстріляти 9 населених пунктів Харківщини. Мовиться про північні прикордонні території: Куп’янщину, Гоптівку, Козачу Лопань, Вовчанськ та Дворічне.

В Куп’янську знову розбиті дві житлові будівлі, на місці були пожежі. Дворічну та село Гусаріку ворог обстрілював з мінометів, відбувся артобстріл. Однак, на щастя, минула доба пройшла без поранених та жертв.

Яка ситуація зараз в Харківські області: дивитись відео

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