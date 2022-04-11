Росіяни на Чернігівщині не второпали: у туалет можна ходити в будинку, а не на вулиці

На Чернігівщині деякі російські загарбники вперше в житті побачили унітази. Окупанти ніяк не могли зрозуміти, що в туалет можна ходити в будинку, а не на вулиці.

Те, що окупанти не знали про існування унітазів є черговим свідченням того, що на території держави-агресорки вони живуть дуже бідно.

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Деякі росіяни лише в Україні дізналися про унітази

За словами жінок з Чернігівщини, які пережили окупацію, для деяких російських загарбників справжнім шоком стало побачити унітаз. Спершу вони розпитували в українців, що це таке, А потім, вже втікаючи в Білорусь, покрали унітази.

Вони унітази забирали. Унітази! Заходить у хату – і каже: "А що це таке?". А йому хтось: "Унітаз". "А що це таке?"... Питає, нащо воно. Йому відповідають, що ми в туалет ходимо,

– розповіла місцева бабуся.

Окупантів такі слова неабияк дивували: "Як? У кімнаті – у туалет?".

Жінка припускає, що тепер унітаз з її будинку стоятиме десь посеред кімнати в селі на Далекому Сході. І місцеві жителі використовуватимуть його за призначенням, не розуміючи, що потрібна ще й каналізація.

Однак деякі росіяни не наважилися "страшного" винаходу. "В Ягідному, казали, на унітаз ставили мисочку – і "ходили". А тоді виносили. Це ж взагалі!" – розповіла інша жінка.

Нагадаємо, росіяни масово мародерять в Україні. Крадуть усе – курей, побутову техніку, прикраси.

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